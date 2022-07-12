Скип Бэйлесс: «Джа Морэнт слишком самоуверен для самого прогрессирующего игрока»

Теги Майкл Джордан Мемфис НБА Джа Морэнт Скип Бэйлесс Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который заявил, что сделал бы легендарного Майкла Джордана в игре один на один.

«Может быть, ты сделаешь что-то для Джордана, но уделать его ты не сможешь. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Уверенность – это хорошо, но, когда она переходит все границы, это бредовая самоуверенность, высшая самоуверенность. Ты начинает пугать меня все больше и больше.

Что ты сделал в прошлом году, молодой человек? Каким-то образом ты стал самым прогрессирующим игроком после того, как был выбран вторым на драфте три года назад. Для меня это скорее обвинение, чем достижение. Думаю, ты не соответствовал ожиданиям в первых двух сезонах, верно?» – сказал Бэйлесс.

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана

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