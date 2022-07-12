Скип Бэйлесс: «Джа Морэнт слишком самоуверен для самого прогрессирующего игрока»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал разыгрывающего , который заявил, что сделал бы легендарного в игре один на один.

«Может быть, ты сделаешь что-то для Джордана, но уделать его ты не сможешь. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Уверенность – это хорошо, но, когда она переходит все границы, это бредовая самоуверенность, высшая самоуверенность. Ты начинает пугать меня все больше и больше.

Что ты сделал в прошлом году, молодой человек? Каким-то образом ты стал самым прогрессирующим игроком после того, как был выбран вторым на драфте три года назад. Для меня это скорее обвинение, чем достижение. Думаю, ты не соответствовал ожиданиям в первых двух сезонах, верно?» – сказал Бэйлесс.

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана