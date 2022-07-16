Брайан Уиндхорст – о возможном обмене Дюрэнта: «Ничего не происходит»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст описал текущую ситуацию с возможным обменом форварда «Нетс» .

«Что касается Кевина Дюрэнта, то ситуация такова: ничего не происходит. Нет никаких подвижек. Управленцы НБА разъезжаются из Лас-Вегаса. Кто-то отправляется на каникулы. На данном этапе «Нетс» предпочитают, чтобы Кевин Дюрэнт оставался с ними. Нет вариантов обмена, которые бы им нравились.

Важный вопрос – и в лиге ждут новостей по теме – что чувствует Дюрэнт? Ведь это он запросил трейд. Изменились его намерения после того, как некоторые варианты обмена во многом потеряли актуальность», – заявил Уиндхорст.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена