Инсайдер Тим Бонтемпс: «Тот факт, что «Санз» оставили Эйтона, указывает на то, что им не удалось заполучить Дюрэнта»

Теги возможные переходы Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Деандре Эйтон Баскетбол

По мнению инсайдера ESPN Тима Бонтемпса, решение «Финикса» оставить центрового Деандре Эйтона указывает на то, что клуб не рассчитывает на обмен Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

«Им потребуется много активов, чтобы попытаться что-то сделать. На мой взгляд, тот факт, что они не заключили сделку «сайн-энд-трейд» и просто оставили Деандре, указывает на то, что так или иначе им не удалось заполучить Кевина Дюрэнта. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», – сказал Бонтемпс.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски также высказал мнение, что у «Санз» нет активов, чтобы претендовать на обмен Дюрэнта.

«Финикс» повторил предложение «Индианы» (133 млн долларов на четыре года) и сохранил ограниченно свободного агента Деандре Эйтона. «Санз» не имеют право использовать центрового в возможной сделке по приобретению Дюрэнта.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Что происходит?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные