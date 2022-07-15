Инсайдер Тим Бонтемпс: «Тот факт, что «Санз» оставили Эйтона, указывает на то, что им не удалось заполучить Дюрэнта»

По мнению инсайдера ESPN Тима Бонтемпса, решение «Финикса» оставить центрового Деандре Эйтона указывает на то, что клуб не рассчитывает на обмен ( ).

«Им потребуется много активов, чтобы попытаться что-то сделать. На мой взгляд, тот факт, что они не заключили сделку «сайн-энд-трейд» и просто оставили Деандре, указывает на то, что так или иначе им не удалось заполучить Кевина Дюрэнта. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», – сказал Бонтемпс.

Инсайдер Эдриан Воджнаровски также высказал мнение, что у «Санз» нет активов, чтобы претендовать на обмен Дюрэнта.

«Финикс» повторил предложение «Индианы» (133 млн долларов на четыре года) и сохранил ограниченно свободного агента . «Санз» не имеют право использовать центрового в возможной сделке по приобретению Дюрэнта.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Что происходит?