«Нетс» продлили контракт Шона Маркса в начале июля

Генеральный менеджер в начале июля подписал с клубом продление контракта, сообщает The New York Daily News. Детали сделки неизвестны.

Сообщается, что продление контракта Маркса было согласовано после того, как Кевин Дэрэнт попросил клуб об обмене. 30 июня бизнес-менеджер Дюрэнта Рич Клейман подтвердил, что 34-летний игрок хочет покинуть «Нетс».

Маркс присоединился к фронт-офису «Бруклина» в феврале 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В сезоне-2016/17 «Нетс» финишировали последними на Востоке с результатом 20-62. В следующих двух сезонах команда выиграла 28 и 42 матча, выйдя в плей-офф в 2019 году.

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