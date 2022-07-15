Алекс Карузо – о запросе Дюрэнта на обмен: «Игроки ведут себя так, как клубы делали это на протяжении многих лет»

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Защитник «Буллс» Алекс Карузо высказался на тему запроса на обмен со стороны форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта, в контракте которого прописаны еще 4 сезона.

«Все жалуются на то, что игроки обладают властью и не уважают, не выполняют подписанные контракты. И меня поражает, когда говорят такие вещи. Игроки наконец-то могут вести себя так же, как команды и организации делали это на протяжении многих лет.

Игроки, наконец, влияют на деловую сторону ситуации. Теперь иной подход, вроде: «У меня есть рычаги воздействия. Я представляю собой актив. Позвольте мне сделать мою работу на максимуме возможностей, а если у организации появляется шанс обновиться, они занимаются этим», – заявил Карузо.

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