Алекс Карузо – о запросе Дюрэнта на обмен: «Игроки ведут себя так, как клубы делали это на протяжении многих лет»

Защитник «Буллс» высказался на тему запроса на обмен со стороны форварда «Нетс» , в контракте которого прописаны еще 4 сезона.

«Все жалуются на то, что игроки обладают властью и не уважают, не выполняют подписанные контракты. И меня поражает, когда говорят такие вещи. Игроки наконец-то могут вести себя так же, как команды и организации делали это на протяжении многих лет.

Игроки, наконец, влияют на деловую сторону ситуации. Теперь иной подход, вроде: «У меня есть рычаги воздействия. Я представляю собой актив. Позвольте мне сделать мою работу на максимуме возможностей, а если у организации появляется шанс обновиться, они занимаются этим», – заявил Карузо.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена