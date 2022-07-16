«Сакраменто» заключит 2-летний контракт с Чимой Монеке

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«Сакраменто» заключит 2-летний контракт с нигерийским бигменом Чимой Монеке (26 лет, 198 см).

Монеке в сезоне-21/22 выступал за «Манресу». Чима стал MVP Лиги чемпионов ФИБА и вошел в символическую пятерку испанской АСВ.

Уроженец Нигерии завершил сезон Лиги чемпионов со средними показателями 13,9 очка, 6,3 подбора, 1,1 передачи, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота за игру.

Монеке хорошо знаком новому главному тренеру «Кингз» Майку Брауну по совместной работе в сборной Нигерии.

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