Петр Корнели продолжит карьеру в «Реале»

согласовал условия контракта с тяжелым форвардом Петром Корнели (26 лет, 211 см).

Корнели станет четвертым французом в мадридском клубе. В составе команды уже есть Венсан Пуарье, Гершон Ябуселе и Фабьен Козюр.

Корнели – 53-й номер драфта НБА 2016 года. В минувшем сезоне играл за основу «Наггетс» и фарм-команду в Лиге развития.

В матчах G-лиги набирал 17,8 очка, 12,7 подбора, 2,9 передачи и 0,9 блок-шота в среднем за игру.

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