Кевин Хертер – об обмене в «Кингз»: «Мое официальное «Добро пожаловать в НБА»

Атакующий защитник (23 года, 201 см) прокомментировал обмен, по итогам которого он отправится из «Атланты» в .

«Мое официальное «Добро пожаловать в , – написал Хертер в твиттере.

Выражение «Добро пожаловать в НБА» используется в лиге, когда молодой игрок впервые сталкивается с какими-то трудностями.

«Кингз» имеют рекордную серию из 16 подряд сезонов без попадания в плей-офф.

Хертер провел все четыре сезона в НБА за «Хоукс». В прошедшем регулярном чемпионате он набирал в среднем 12,1 очка, 3,4 подбора и 2,8 передачи за матч при реализации 39,2% из-за дуги.

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