Леандро Барбоза станет ассистентом в «Кингз»

«Сакраменто» назначил Леандро Барбозу на должность ассистента главного тренера Майка Брауна, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Последние два сезона Барбоза работал тренером по развитию игроков в «Голден Стэйт» и стал вместе с командой чемпионом НБА этого года. Ранее он брал титул с калифорнийцами в качестве игрока (2015).

Браун также работал ассистентом в тренерском штабе «Уорриорз» с 2016 года. В начале мая он возглавил «Кингз», подписав с клубом контракт на 4 года.

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