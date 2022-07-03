Леандро Барбоза станет ассистентом в «Кингз»

Теги переходы Майк Браун Голден Стэйт Леандро Барбоза Сакраменто НБА Баскетбол

«Сакраменто» назначил Леандро Барбозу на должность ассистента главного тренера Майка Брауна, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Последние два сезона Барбоза работал тренером по развитию игроков в «Голден Стэйт» и стал вместе с командой чемпионом НБА этого года. Ранее он брал титул с калифорнийцами в качестве игрока (2015).

Браун также работал ассистентом в тренерском штабе «Уорриорз» с 2016 года. В начале мая он возглавил «Кингз», подписав с клубом контракт на 4 года.

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