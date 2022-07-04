«Барселона» объявила о переходе Томаша Саторански

Защитник Томаш Саторански (30 лет, 201 см) подписал 4-летний контракт с «Барселоной».

Саторански вернулся в Европу после шести сезонов в НБА.

В минувшем сезоне Саторански поиграл за «Новый Орлеан», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

Томаш пришел в «Уизардс» 28 февраля, подписав контракт до конца сезона. В 22 матчах чех набирал 4,9 очка, 2,8 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.

Саторански провел в 404 матча, набирая в среднем 6,6 очка, 3,9 передачи, 2,8 подбора и 0,8 перехвата.

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