Факундо Кампаццо предпочитает выступление в НБА возвращению в «Реал»

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) хочет остаться в и вряд ли примет контрактное предложение «Реала».

Мадридский клуб предложил аргентинцу 3-летний контракт на 2,8 млн евро. По информации Marca, для Факундо «гораздо более» приоритетным является вариант с НБА.

Аргентинец провел предыдущие два сезона за «Денвер». В настоящее время он является свободным агентом.

В минувшем сезоне Кампаццо набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи за 18 минут на площадке.

До перехода в «Наггетс» в 2020 году он выступал за мадридский .

«Балтимор – это героин и баскетбол». Культовой «Прослушке» 20 лет, один из ее легендарных эпизодов – игра между районами