Факундо Кампаццо предпочитает выступление в НБА возвращению в «Реал»

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) хочет остаться в НБА и вряд ли примет контрактное предложение «Реала».
Мадридский клуб предложил аргентинцу 3-летний контракт на 2,8 млн евро. По информации Marca, для Факундо «гораздо более» приоритетным является вариант с НБА.
Аргентинец провел предыдущие два сезона за «Денвер». В настоящее время он является свободным агентом.
В минувшем сезоне Кампаццо набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи за 18 минут на площадке.
До перехода в «Наггетс» в 2020 году он выступал за мадридский «Реал».
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