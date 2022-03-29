«Реал» проявляет интерес к Кампаццо и Нето

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Выступающие в НБА разыгрывающие Факундо Кампаццо («Денвер») и Раул Нето («Вашингтон») входят в список интересов мадридского «Реала» на межсезонье-2022.

Кампаццо провел в «Реале» шесть сезонов, а в 2020 году перебрался в «Наггетс».

Защитник Найджел Уильямс-Госс, а также «большие» Энтони Рэндолф и Трей Томпкинс могут покинуть клуб в предстоящее межсезонье.

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