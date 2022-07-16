Уэстбрук расстался с агентом из-за «непримиримых разногласий». Тот считает, что игроку лучше остаться в «Лейкерс»

Разыгрывающий прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.

Объясняя принятое решение, Фуше сослался на «непримиримые разногласия» и отметил, что у них с Расселлом больше нет единодушия в вопросе того, должен ли разыгрывающий оставаться в «Лейкерс» на последний сезон действующего контракта (47 миллионов долларов).

«В ситуации, когда возможен четвертый за четыре года обмен с участием Уэстбрука, рынок диктует «Лейкерс», что они должны отдать вместе с Расселлом дополнительные активы при любом сценарии сделки. И даже в таком случае трейд может потребовать от Рассела немедленного ухода из новой команды в результате выкупа контракта.

Мое мнение таково, что подобный тип сделки лишь снижает ценность Рассела, и оптимальный вариант для него – остаться в «Лейкерс», принять стартовую роль и поддержку, которую публично высказывает тренер Дарвин Хэм. Рассел – будущий член Зала славы, он обязательно докажет это еще раз, прежде чем завершит карьеру.

К сожалению, имеют место непримиримые разногласия относительно наилучшего варианта развития его карьеры, и мы больше не работаем вместе», – пишет Фуше.

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