«Чего вы добиваетесь?» Андре Игудала возмущен неуважением СМИ к Расселлу Уэстбруку

Четырехкратный чемпион в составе раскритиковал СМИ за неуважение к Расселлу Уэстбруку («Лейкерс»).

«Когда подобные заголовки и новости попадают в сеть, иногда нужно сделать шаг назад и спросить: «А зачем это было опубликовано?»

Меня бесит, когда появляются такие новости про как «Им сделали такое-то предложение, они его отклонили». Эта команда отклонила предложение по Уэстбруку, та команда отклонила предложение по Уэстбруку... Что вы делаете с человеком? Что он вам всем сделал? Чего вы добиваетесь?» – заявил Игудала в подкасте Эвана Тернера Point Forward.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века