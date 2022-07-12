Руководители «Хит» и «Нетс» провели встречу в Лас-Вегасе

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами Бруклин Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Данкан Робинсон Тайлер Хирро Баскетбол

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс и генеральный менеджер «Майами» Энди Элисберг провели встречу в Лас-Вегасе.

По информации Miami Herald, «Хит» продолжают искать варианты приобретения лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта, хотя в данный момент флоридцы не так активны, как в начале месяца.

Издание отмечает, что в потенциальную сделку с участием Дюрэнта почти обязательно должен быть включен разыгрывающий Кайл Лаури.

Также «Майами» может обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона, несколько ролевых игроков и три пика первого раунда. Как ожидается, такое предложение не устроит «Бруклин».

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные