Руководители «Хит» и «Нетс» провели встречу в Лас-Вегасе

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс и генеральный менеджер «Майами» Энди Элисберг провели встречу в Лас-Вегасе.
По информации Miami Herald, «Хит» продолжают искать варианты приобретения лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта, хотя в данный момент флоридцы не так активны, как в начале месяца.
Издание отмечает, что в потенциальную сделку с участием Дюрэнта почти обязательно должен быть включен разыгрывающий Кайл Лаури.
Также «Майами» может обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона, несколько ролевых игроков и три пика первого раунда. Как ожидается, такое предложение не устроит «Бруклин».
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена