Руководители «Хит» и «Нетс» провели встречу в Лас-Вегасе

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс и генеральный менеджер Энди Элисберг провели встречу в Лас-Вегасе.

По информации Miami Herald, «Хит» продолжают искать варианты приобретения лидера «Нетс» , хотя в данный момент флоридцы не так активны, как в начале месяца.

Издание отмечает, что в потенциальную сделку с участием Дюрэнта почти обязательно должен быть включен разыгрывающий .

Также «Майами» может обменять , Данкана Робинсона, несколько ролевых игроков и три пика первого раунда. Как ожидается, такое предложение не устроит .

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена