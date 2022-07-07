Эдриан Воджнаровски: «Нетс» поддерживают хорошие рабочие отношения с менеджером Кевина Дюрэнта»

Теги возможные переходы Бруклин Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Бруклин» и менеджер Кевина Дюрэнта вместе работают над поиском вариантов обмена звездного форварда.

«Разумеется, «Нетс» в данный момент ведут работу по Кевину Дюрэнту по нескольким направлениям. Обмен игрока такого уровня обычно происходит не быстро.

Шон Маркс находится в тесном контакте с менеджером Кевина Дюрэнта Ричем Клейманом. У них хорошие рабочие отношения», – отметил Воджнаровски.

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