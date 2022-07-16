Эмил Райкович: «Заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент важнее, чем победы»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович в интервью «Матч ТВ» поделился первыми впечатлениями от клуба и рассказал о главной цели команды в предстоящем сезоне.

— Ваши первые впечатления от клуба и команды?

— Встретился с президентом и вице-президентом, персоналом, тренерским штабом. Бросилась в глаза высокая организация всех клубных процессов. Европейская, я бы сказал. И абсолютно все говорят по-английски. С командой пока не встречался, игроки в отпуске, но почти со всеми уже общался по телефону.

— Какой вы видите главную цель ЦСКА в сезоне?

— Конечно, без Евролиги сезон будет специфическим. Во-первых, необходимо сфокусироваться на строительстве новой команды. Во-вторых, на прогрессе игроков, которые в подавляющем большинстве россияне. Им придется вырасти настолько, чтобы стать важной частью ЦСКА будущего. Той команды, которой предстоит вернуться в европейский баскетбол не менее сильной, чем была.

Следующая цель, естественно, побеждать. ЦСКА — клуб с легендарной историей и титулами. Может показаться странным, что я не поставил победы на первое место в списке приоритетов, однако заложить фундамент, вырастив россиян высокого уровня, в данный момент действительно важнее.

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты