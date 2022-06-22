Эмил Райкович: «Хотелось бы, чтобы команда играла агрессивно в защите»

Новый главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, в каком стиле будет играть его команда.

«Стать тренером ЦСКА – это и честь, и ответственность, и вызов. У нас задача добиться прогресса российских игроков. У нас не будет Евролиги, но финал лиги ВТБ показал, какой зрелищный баскетбол может быть здесь, и этому уровню надо соответствовать и дальше.

Хотелось бы, чтобы команда играла агрессивно в защите, чтобы играло как можно больше игроков, чтобы была высокая интенсивность игры. Думаю, стиль команды должен понравиться болельщикам», – сказал македонский специалист.

Фильм о лучшем финале в истории Единой Лиги