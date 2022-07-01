ЦСКА объявил тренерский штаб на сезон-2022/23

ЦСКА назвал имена специалистов, которые будут работать в штабе нового главного тренера команды Эмила Райковича в сезоне-2022/23.

В тренерском штабе армейцев останутся все российские специалисты. Это ассистент тренера Антон Юдин, скаут, а теперь еще и помощник тренера Денис Годлевский, а также тренер по физподготовке Павел Герасимов.

К ним присоединятся два зарубежных специалиста: сербский ассистент тренера Марко Величкович (39 лет) и македонский тренер по индивидуальной работе Сашо Тодоровски (57 лет).

«Наш тренерский штаб – это сбалансированная команда профессионалов из разных стран и национальностей, объединенных общей целью: прогресс наших игроков и результаты для нашего клуба. Я знаю, что у нас будет отличное сотрудничество, потому что все тренеры очень мотивированы и компетентны», – отметил Райкович.

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