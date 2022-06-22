Эмил Райкович: «Правильное использование таланта Алексея Шведа поможет команде»

Новый главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высоко оценил талант опытного защитника армейцев Алексея Шведа, а также пообещал, что 20-летний форвард Самсон Руженцев получит шанс в его команде.

«Мы все знаем, кто такой , все знаем его качества. У него был хороший сезон в ЦСКА, к сожалению, в конце он получил травму, и это сказалось на результате. Шведа можно использовать по-разному, с учетом того, какого уровня талантом он обладает, понятно, что правильное использование этого таланта поможет команде.

Как тренер, я хочу видеть от своих игроков лучшую игру в защите. Но сам я так не играл, я был атакующим защитником и просто бросал мяч. Это часто бывает, что игроки начинают понимать, как важно работать на команду, только когда становятся тренерами.

– талантливый парень, думаю, он будет развиваться и получит шанс играть в ЦСКА. Обещаю, что этот шанс он получит», – сказал Райкович.

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