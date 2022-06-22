Эмил Райкович: «Правильное использование таланта Алексея Шведа поможет команде»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Эмил Райкович Самсон Руженцев Баскетбол

Новый главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высоко оценил талант опытного защитника армейцев Алексея Шведа, а также пообещал, что 20-летний форвард Самсон Руженцев получит шанс в его команде.

«Мы все знаем, кто такой Алексей Швед, все знаем его качества. У него был хороший сезон в ЦСКА, к сожалению, в конце он получил травму, и это сказалось на результате. Шведа можно использовать по-разному, с учетом того, какого уровня талантом он обладает, понятно, что правильное использование этого таланта поможет команде.

Как тренер, я хочу видеть от своих игроков лучшую игру в защите. Но сам я так не играл, я был атакующим защитником и просто бросал мяч. Это часто бывает, что игроки начинают понимать, как важно работать на команду, только когда становятся тренерами.

Самсон Руженцев – талантливый парень, думаю, он будет развиваться и получит шанс играть в ЦСКА. Обещаю, что этот шанс он получит», – сказал Райкович.

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