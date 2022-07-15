Эмил Райкович: «Надеюсь оставаться в ЦСКА достаточно долго для того, чтобы дождаться возвращения в Евролигу»

Новый главный тренер ЦСКА Эмил Райкович в интервью «Матч ТВ» признался, что надеется руководить московской командой достаточно долго, чтобы вернуться вместе с ней в .

— Вам 43, перспективный тренерский возраст. Но ЦСКА не может играть на международной арене. Были ли сомнения на этот счет?

— Нет. Я знал ситуацию, когда соглашался, но ЦСКА есть ЦСКА, большой клуб. Надеюсь оставаться в нем достаточно долго для того, чтобы дождаться возвращения в Евролигу.

— Почему в таком случае вы ушли из , как только саратовскую команду отстранили от еврокубков?

— Это было предложение президента клуба . Когда нас убрали из Кубка ФИБА-Европа, команду стали покидать игроки. Я хотел остаться, Родионов предложил найти взаимовыгодное решение, контракт позволял это сделать. Возможно, клубу было выгоднее сохранить часть бюджета и сделать ставку на россиян.

— Говорят, с ЦСКА вы договорились чуть ли не за 15 минут.

— Ну, все же не настолько быстро, это преувеличение. Однако переговоры действительно не были долгими.

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты