Директор БК УГМК: «Клуб не расторгал контракт с Бриттни Грайнер»

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Директор БК УГМК Максим Рябков отметил, что до момента истечения срока контракта Бриттни Грайнер клуб не расторгал соглашение с американской баскетболисткой.

«Контракт Грайнер с клубом истек 30 апреля, уже по ходу следствия. До момента истечения срока контракта никаких расторжений не производилось», – приводит слова Рябкова «Р-Спорт».

В пятницу в Химкинском суде Московской области прошло четвертое заседание по делу Грайнер о контрабанде наркотиков.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Грайнер ранее полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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