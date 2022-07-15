Замглавы дипмиссии США в РФ: «В России Бриттни Грайнер пользуется огромным уважением и признанием»

Заместитель главы дипмиссии посольства США в РФ Элизабет Руд отметила, что в России с уважением относятся к американской центровой УГМК Бриттни Грайнер.

«Вместе с сотрудниками консульского отдела мы присутствовали сегодня на четвертом заседании суда над гражданкой США Бриттни Грайнер.

Я не буду вдаваться в подробности процесса. Скажу лишь, что в ходе слушаний вчера и сегодня стало ясно, что как в Соединенных Штатах, так и здесь, в России, где мисс Грайнер семь лет играет в баскетбол в российском клубе, она пользуется огромным уважением и признанием не только за свои профессиональные достижения, но и за характер и порядочность», – передает слова Руд «Р-Спорт».

Дипломат также отметила, что США продолжат «усилия для безопасного возвращения Грайнер домой».

В пятницу в Химкинском суде Московской области прошло четвертое заседание по делу американской баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Грайнер ранее полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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