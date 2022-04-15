Остин Ривз: «Буду рад, если моя роль в «Лейкерс» увеличится»

Защитник «Лейкерс» заявил, что готов к тому, чтобы играть более важную роль, но приоритетом для него остается командный успех.

«Само собой, буду рад, если моя роль в «Лейкерс» увеличится. Мне всегда хочется расти, становиться лучше, двигаться вперед, чаще владеть мячом, брать на себя. И в то же время я понимаю, какие у нас в команде собраны игроки, так что просто делаю то, что может помочь «Лейкерс» быть успешными.

Если для этого я должен играть с мячом или без мяча, выполнять скромную роль, отрабатывать в защите, то я сделаю это. Все, что может принести пользу команде», – заявил Ривз.

В последнем матче регулярного чемпионата Ривз набрал 31 очко и сделал трипл-дабл.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века