Кендрик Перкинс поместил Остина Ривза, Хосе Альварадо и Трея Мерфи во 2-ю сборную новичков

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс сделал нестандартный выбор при голосовании за символические сборные лучших новичков НБА нынешнего сезона.

По мнению Перкинса, во вторую пятерку должны были попасть атакующий защитник Остин Ривз, разыгрывающий Хосе Альварадо и форвард Трей Мерфи (оба – ).

Примечательно, что Кендрик не включил в сборные другого форварда «Пеликанс», Херберта Джонса, который считается более важным игроком команды и в итоге был выбран во вторую пятерку, в отличие от своих одноклубников.

В результате голосования 100 спортивных журналистов, помимо Джонса, во вторую сборную новичков попали: разыгрывающий «Оклахомы» , защитник Айо Досунму, защитник «Индианы» Крис Дуарте и защитник Нашон Хайлэнд.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев