Инсайдер: «Эйндж просит у «Никс» за Митчелла шесть пиков, Топпина, Куикли, Граймса и Макбрайда»

Инсайдер The Athletic Тони Джонс рассказал о запросах «Юты» в переговорах с по возможному обмену звездного защитника .

«Юта» и «Нью-Йорк» вели содержательные переговоры, они постоянно поддерживали связь. Во вторник вечером казалось, что сделка возможна, но, как рассказали мои источники, «Никс» отступили. Некоторые источники сообщают, что просит все, кроме статуи Свободы.

Один очень хороший источник проинформировал меня, что «Джаз» хотят заполучить, по крайней мере, шесть из восьми обмениваемых пиков первого раунда «Никс», а также всю их вменяемую молодежь. А именно , , Квентина Граймса и Майлза Макбрайда», – рассказал Джонс.

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