Кендрик Перкинс: «Эйндж любит строить команды через драфт. «Джаз» обменяли Гобера, скоро уйдет Митчелл и будет перестройка»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс проанализировал ситуацию в «Юте».

По мнению Перкинса, «Джаз» приступают к перестройке состава.

«Эйндж любит строить команды через драфт. Он любит драфт-пики. Все помнят, как он заполучил Джейсона Тейтума вместе с пиком в сделке с «Филадельфией». Он выбрал Джейлена Брауна, Маркуса Смарта. Все эти ребята пришли в «Бостон» с драфта.

Минувший сезон был для этого состава «Джаз» последней возможностью доказать что-то Эйнджу и владельцам. – трижды «Мистер замок», будущий член зала славы, один из ключевых игроков команды, но они обменяли его. Далее последует перестройка состава, в какой-то момент уйдет и Митчелл», – заявил Перкинс.

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