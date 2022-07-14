«Майами» потребуется третья команда, чтобы выменять у «Юты» Донована Митчелла

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«Майами» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла, сообщает The Athletic.

«Хит» может обменять два драфт-пика первого раунда и молодого защитника Тайлера Хирро. Чтобы удовлетворить запрос «Джаз», «Майами» придется привлечь к сделке третью команду.

Ранее стало известно, что «Юта» выставила на рынок обменов всех опытных игроков в своем составе, включая Митчелла. Клуб уже ведет переговоры с «Нью-Йорком» по Митчеллу.

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