«Майами» потребуется третья команда, чтобы выменять у «Юты» Донована Митчелла

«Майами» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла, сообщает The Athletic.
«Хит» может обменять два драфт-пика первого раунда и молодого защитника Тайлера Хирро. Чтобы удовлетворить запрос «Джаз», «Майами» придется привлечь к сделке третью команду.
Ранее стало известно, что «Юта» выставила на рынок обменов всех опытных игроков в своем составе, включая Митчелла. Клуб уже ведет переговоры с «Нью-Йорком» по Митчеллу.
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