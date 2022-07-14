«Бруклин» заинтересован в Доноване Митчелле

«Бруклин» входит в число команд, заинтересованных в приобретении лидера «Юты» Донована Митчелла, пишет SNY.
В данный момент главными претендентами на совершение сделки с участием игрока считаются «Майами» и «Нью-Йорк».
«Нетс» могут рассматривают варианты обмена Кайри Ирвинга, с которым не сумели договориться о новом контракте, и Кевина Дюрэнта, который недавно попросил обмен.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе