«Бруклин» заинтересован в Доноване Митчелле

Теги возможные переходы Майами Бруклин Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Донован Митчелл Баскетбол

«Бруклин» входит в число команд, заинтересованных в приобретении лидера «Юты» Донована Митчелла, пишет SNY.

В данный момент главными претендентами на совершение сделки с участием игрока считаются «Майами» и «Нью-Йорк».

«Нетс» могут рассматривают варианты обмена Кайри Ирвинга, с которым не сумели договориться о новом контракте, и Кевина Дюрэнта, который недавно попросил обмен.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные