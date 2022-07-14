«Юта» готова рассмотреть обмен любого из своих игроков, обсуждает с «Никс» Митчелла

«Юта» готова рассмотреть обмен любого из баскетболистов команды, которые уже поиграли в лиге.
Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В «Джаз» на данном этапе нет неприкасаемых игроков.
Клуб из Солт-Лейк-Сити этим летом покинул главный тренер Куин Снайдер. Позже «джазмены» обменяли Руди Гобера. В прессе часто обсуждается возможный трейд еще одного лидера команды Донована Митчелла.
Отмечается, что «Юта» уже ведет переговоры с «Нью-Йорком» по Митчеллу. «Джаз» рассчитывают получить за защитника как можно больше драфт-пиков.
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