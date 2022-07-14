«Юта» готова рассмотреть обмен любого из своих игроков, обсуждает с «Никс» Митчелла

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

«Юта» готова рассмотреть обмен любого из баскетболистов команды, которые уже поиграли в лиге.

Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 

В «Джаз» на данном этапе нет неприкасаемых игроков.

Клуб из Солт-Лейк-Сити этим летом покинул главный тренер Куин Снайдер. Позже «джазмены» обменяли Руди Гобера. В прессе часто обсуждается возможный трейд еще одного лидера команды Донована Митчелла.

Отмечается, что «Юта» уже ведет переговоры с «Нью-Йорком» по Митчеллу. «Джаз» рассчитывают получить за защитника как можно больше драфт-пиков.

😱 Курганский автобусный завод подал в суд на НБА из-за товарного знака. Что вообще происходит?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные