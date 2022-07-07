Деандре Эйтон в ближайшее время может принять предложение одной из команд НБА

Ограниченно свободный агент Деандре Эйтон в ближайшее время может принять предложение одной из команд . «Финиксу» придется повторить предложение или позволить центровому уйти, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

Сообщалось, что Эйтон может стать участником обмена по схеме «сайн-энд-трейд». Однако не заинтересован в том, что «Санз» могут предложить за Дюрэнта на данный момент, и к сделке может быть привлечена третья команда.

Место в платежной ведомости для подписания Эйтона есть только у «Индианы» и . Интерес к центровому также проявлял .

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!