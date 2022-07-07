Ограниченно свободный агент Деандре Эйтон в ближайшее время может принять предложение одной из команд НБА. «Финиксу» придется повторить предложение или позволить центровому уйти, сообщает журналист Джон Гамбадоро.
Сообщалось, что Эйтон может стать участником обмена Кевина Дюрэнта по схеме «сайн-энд-трейд». Однако «Бруклин» не заинтересован в том, что «Санз» могут предложить за Дюрэнта на данный момент, и к сделке может быть привлечена третья команда.
Место в платежной ведомости для подписания Эйтона есть только у «Индианы» и «Сан-Антонио». Интерес к центровому также проявлял «Торонто».
«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!