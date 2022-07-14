Деандре Эйтон примет предложение «Индианы» – 133 млн на четыре года

Ограниченно свободный агент (23 года, 211 см) примет предложение «Индианы» о подписании максимального 4-летнего контракта на 133 миллиона долларов, сообщает ESPN.com.

Соглашение вступит в силу в полночь. У сторон еще есть время для заключения сделки «сайн-энд-трейд».

Когда соглашение будет официально подписано, у будет 48 часов, чтобы повторить самое крупное предложение ограниченно свободному агенту в истории НБА и сохранить Эйтона в составе.

После того, как Эйтон подпишет соглашение с «Пэйсерс», «Санз» не смогут заключить сделку «сайн-энд-трейд». Если «Финикс» повторит предложение, он не сможет обменять Эйтона в другую команду до 15 января, а в «Индиану» – в течение года.

Эйтон провел за «Финикс» первые четыре сезона карьеры. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 показатели 23-летнего центрового составили 17,2 очка, 10,2 подбора и 0,7 блок-шота в среднем за матч.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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