«Индиана» расчищает платежку, «Финикс» намерен повторить предложение Эйтону

отчислит защитника Дуэйна Вашингтона (22 года, 191 см), а также трех игроков, которых она приобрела в результате обмена Малкольма Брогдона в «Бостон» – Малика Фиттса (24, 203), (25, 201) и Ника Стаускаса (28, 198), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Пэйсерс» расчищают платежную ведомость, чтобы подписать соглашение с ограниченно свободным агентом (23 года, 211 см). Клуб предложил центровому максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов.

Ожидается, что повторит предложение «Индианы» и сохранит Эйтона. Клуб не ведет переговоры с «Пэйсерс» о сделке «сайн-энд-трейд».

Если Эйтон останется в «Санз», клуб сможет его обменять не раньше 15 января. Кроме того, у игрока будет право вето на обмен в течение года.

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