«Пэйсерс» могут подписать Деандре Эйтона уже в понедельник

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Индиана» может подписать контракт с центровым Деандре Эйтоном уже в понедельник. Также возможна сделка по схеме «сайн-энд-трейд».
Эйтон является ограниченно свободным агентом. «Финикс» может повторить предложение «Индианы» или позволить центровому уйти.
«Пэйсерс» должны были завершить обмен Малкольма Брогдона в «Бостон», прежде чем они смогли перейти к сделке по Эйтону. Обмен Брогдона был официально завершен в субботу.
«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!