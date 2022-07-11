«Пэйсерс» могут подписать Деандре Эйтона уже в понедельник

Теги возможные переходы Индиана Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Индиана» может подписать контракт с центровым Деандре Эйтоном уже в понедельник. Также возможна сделка по схеме «сайн-энд-трейд».

Эйтон является ограниченно свободным агентом. «Финикс» может повторить предложение «Индианы» или позволить центровому уйти.

«Пэйсерс» должны были завершить обмен Малкольма Брогдона в «Бостон», прежде чем они смогли перейти к сделке по Эйтону. Обмен Брогдона был официально завершен в субботу.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные