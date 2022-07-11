«Пэйсерс» могут подписать Деандре Эйтона уже в понедельник

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, может подписать контракт с центровым уже в понедельник. Также возможна сделка по схеме «сайн-энд-трейд».

Эйтон является ограниченно свободным агентом. может повторить предложение «Индианы» или позволить центровому уйти.

«Пэйсерс» должны были завершить обмен Малкольма Брогдона в «Бостон», прежде чем они смогли перейти к сделке по Эйтону. Обмен Брогдона был официально завершен в субботу.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!