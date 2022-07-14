Брэдли Бил не захотел переходить в «Голден Стэйт» в прошлом году

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Голден Стэйт» был заинтересован в приобретении Брэдли Била перед сезоном-2021/22, но защитник «Вашингтона» не захотел переходить.
«Перед прошлым сезоном, когда «Уорриорз» еще не знали, что у них команда чемпионского уровня, они проявили интерес к Брэдли Билу. «Эй, а мы можем заполучить Била?» – спросили они. Но Бил не захотел переходить», – рассказал Уиндхорст.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт» завоевал четвертый чемпионский титул за восемь лет.
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