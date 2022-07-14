Чарльз Баркли – о контракте Била на 251 миллион: «Мама, почему ты не подождала еще пару лет с моим рождением?»

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Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли, комментируя новый контракт защитника «Вашингтона» Брэдли Била на 251 миллион долларов, поразился уровню зарплат в современной НБА.

«Вау. Я вот что скажу. Я очень люблю свою маму, она умерла несколько лет назад. Каждый раз, когда я вижу один из таких контрактов, мне хочется поехать на кладбище и закричать: «Почему ты не подождала еще пару лет с моим рождением?! Еще пару лет!»

Но я желаю всего самого хорошего этим ребятам. Брэдли Бил – отличный игрок. Я вовсе не хочу быть старым парнем, который бурчит и жалуется. Я заработал больше денег, чем Билл Расселл, он играл намного лучше меня. Я заработал больше денег, чем Карим, он играл намного лучше меня. Благослови их Бог. Они молодцы, что смогли получить хорошую работу», – заявил Баркли.

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