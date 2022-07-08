Владелец «Вашингтона»: «Бил не хочет, чтобы его обменяли, и мы не хотим его обменивать»

Владелец Тед Леонсис прокомментировал пункт о запрете обмена в новом контракте защитника .

«Бил не хочет, чтобы его обменяли, и мы не хотим его обменивать.

Я не считаю этот пункт рычагом давления, я считаю это партнерством», – передает слова Леонсиса журналист The Athletic Джош Роббинс.

Этим летом Бил заключил с «Уизардс» новый пятилетний контракт на 251 миллион долларов. В соглашение был включен запрет на обмен.

Бил – единственный действующий игрок НБА с подобным пунктом в контракте. Это лишь 10-й случай в истории лиги.

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