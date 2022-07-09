Брэдли Бил: «Твердо верю, что могу выиграть чемпионат с «Вашингтоном»

Защитник «Уизардс» считает, что команда способна в какой-то момент завоевать чемпионский титул.

Бил этим летом продлил контракт с «Вашингтоном» на 5 лет и 251 миллион долларов с возможностью заблокировать обмен.

«Победа в чемпионате с этой командой стала бы исполнением мечты. Это стало бы гораздо более значительным достижением, чем если бы я покинул клуб, объединился с другими звездами, играл бы с четырьмя другими олл-старами.

Твердо верю, что могу выиграть чемпионат с , – заявил 29-летний Бил.

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