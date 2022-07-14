Лука Вильдоса травмировался во время матча Летней лиги НБА

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Защитник «Милуоки» Лука Вильдоса получил травму во время матча Летней лиги НБА против «Миннесоты» (87:75).

Аргентинец почувствовал дискомфорт в правой голени и смог провести на паркете всего 8 минут. За это время он не набрал ни одного очка (0 из 2 из-за дуги), но сделал 1 подбор, 1 передачу, 2 блок-шота и 2 потери.

Участие Вильдосы в предстоящем матче против «Далласа» находится под вопросом.

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