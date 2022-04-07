Лука Вильдоса официально стал игроком «Милуоки»

подписал контракт с разыгрывающим (26 лет, 191 см).

По неофициальной информации, соглашение рассчитано до 2023 года.

Вильдоса ранее присоединился к «Никс», но не смог проявить себя из-за проблем со стопой и был отчислен в октябре 2021 года. До этого Лука выступал в «Басконии», набирая в ACB и Евролиге сезона-2020/21 10,6 очка, 1,9 подбора, 3,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за встречу.

В 2020 году был признан MVP финальной серии АСВ.

Аргентинец полностью восстановился после операции на стопе и будет готов помочь «Бакс» в плей-офф-2022. Он получил в команде 6-й номер.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны