Лука Вильдоса сыграл за сборную Аргентины. Он пропустил 6 месяцев из-за травмы

Разыгрывающий Лука Вильдоса вернулся на площадку после 6-месячной паузы, вызванной травмой.

Экс-игрок «Никс» и «Басконии» выступил за сборную Аргентины в квалификационном матче ЧМ-2023 с Венесуэлой (71:58).

За 26 минут на площадке Вильдоса набрал 8 очков, 8 подборов и 2 передачи при 5 потерях.

Последний до пятницы матч с участием Вильдосы состоялся 9 августа 2021 года, когда он сыграл за «Нью-Йорк» в рамках Летней лиги.

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