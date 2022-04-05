«Милуоки» подпишет контракт с Лукой Вильдосой

в ближайшие дни подпишет контракт с разыгрывающим (26 лет, 191 см).

Соглашение будет рассчитано до 2023 года. Аргентинец полностью восстановился после операции на стопе и будет готов помочь «Бакс» в плей-офф-2022.

Вильдоса ранее присоединился к «Никс», но не смог проявить себя из-за проблем со стопой и был отчислен в октябре 2021 года. До этого Лука выступал в «Басконии», набирая в ACB 10,9 очка и 3,7 передачи в среднем за встречу.

Фильм о баскетболе, который получил Оскар-2022. Чем он так вдохновил?