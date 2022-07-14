Марк Кьюбан: «Джавейл Макги умеет играть, и он будет нам полезен»

Владелец прокомментировал подписание контракта с опытным центровым .

«Он трехкратный чемпион, он опытный игрок, он делает блок-шоты, он большой и физически сильный. Он умеет играть, и он будет нам полезен», – заявил Кьюбан.

Ранее в этом месяце «Мэверикс» подписали со свободным агентом Джавейлом Макги трехлетний контракт на 20,1 миллиона долларов. Прошлый сезон центровой провел в «Финиксе», где набирал в среднем 9,2 очка и 6,7 подбора.

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