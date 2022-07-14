Марк Кьюбан: «Кристиан Вуд удивит многих»

Владелец считает, что полученный в результате обмена с «Хьюстоном» бигмен Кристиан Вуд способен принести команде большую пользу.

удивит многих. Когда он привыкнет к Луке, сыграется с ним, когда поймет свою роль, то сможет эффективно блокировать, подбирать, брать на себя в атаке и завершать навесы под аллей-упы.

Он очень и очень универсальный игрок. Мы радуемся его переходу в команду», – заявил Кьюбан.

В минувшем сезоне Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги.

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