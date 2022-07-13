Горан Драгич: «Даллас» предлагал мне играть в 1 матче из 6, не хочу быть чирлидером»

Теги переходы Чикаго Даллас Бруклин сборная Словении НБА Горан Драгич Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий Горан Драгич (36 лет, 191 см) рассказал, почему не присоединился к «Далласу», за который выступает его партнер по сборной Словении Лука Дончич.

«Они сделали предложение, но я решил отказаться. Они хотели, чтобы я проводил один матч, а затем сидел в следующих пяти. Знаю, что все еще могу легко играть по 20 минут. Я не готов уйти на пенсию и просто сидеть на скамейке запасных в роли чирлидера», – заявил Драгич.

Разыгрывающий подписал однолетний контракт с «Чикаго», по которому заработает 2,9 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Горан выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 3,2 подбора и 4,8 передачи за 25:28 на площадке.

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