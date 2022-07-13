Горан Драгич: «Даллас» предлагал мне играть в 1 матче из 6, не хочу быть чирлидером»

Разыгрывающий Горан Драгич (36 лет, 191 см) рассказал, почему не присоединился к , за который выступает его партнер по сборной Словении Лука Дончич.

«Они сделали предложение, но я решил отказаться. Они хотели, чтобы я проводил один матч, а затем сидел в следующих пяти. Знаю, что все еще могу легко играть по 20 минут. Я не готов уйти на пенсию и просто сидеть на скамейке запасных в роли чирлидера», – заявил Драгич.

Разыгрывающий подписал однолетний контракт с , по которому заработает 2,9 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Горан выступал за , набирая в среднем 7,3 очка, 3,2 подбора и 4,8 передачи за 25:28 на площадке.

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