Горан Драгич: «Раньше я был ментором для Дончича, теперь он лидер в сборной»

Ветеран сборной Словении Горан Драгич описал взаимоотношения с партнером по команде, разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем.
«Пять лет назад я был вроде ментора для него. Сейчас мы все знаем, что он является лидером команды. Самое главное, что «химия» осталась такой же, все мы действительно хорошо ладим друг с другом», – сказал Драгич.
Лидеры сборной Словении помогли команде выиграть Евробаскет-2017. Драгич был признан MVP турнира.
Горан принял участие в Матче всех звезд НБА в 2018 году. Дончич впервые попал туда в 2020 году.
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