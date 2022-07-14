Марк Тихоненко: «Единственное, чем мне помогает отец, это своим советом»

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Новобранец МБА Марк Тихоненко заявил, что его карьера развивается независимо от знаменитого отца, олимпийского чемпиона Валерия Тихоненко.

«Мне проще играть из-за отца? Я так не думаю. Мой отец сейчас не в «Астане», он сейчас вообще не в баскетболе, а на отдыхе. Единственное, чем он мне помогает, это своим советом – так же, как и мой агент Станислав Рыжов. А так со стороны моего отца нет никакого влияния.

Конечно, мне часто доводилось слышать о влиянии отца на карьеру. Когда имеешь такого отца, с такой историей, это ожидаемо, мне кажется. Никогда не переживал по этому поводу. Меня родители готовили к этому с детства. Просто увидел сообщение, прочитал, но как-то на это отвечать – это не мое», – сказал Тихоненко.

«Если кто-то считает меня блатным, пусть будет так». Марк Тихоненко — о роли отца в своей карьере и переезде в Москву

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