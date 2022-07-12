МБА объявила о переходе Андрея Лопатина

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Форвард Андрей Лопатин (23 года, 208 см) подписал соглашение с новичком Единой лиги ВТБ МБА.

Лопатин родился в Москве, является воспитанником СШОР №49 «Тринта» им. Ю.Я. Равинского. Сезон-13/14 Андрей отыграл в составе юниорской команды МБА, которая в первый год своего существования смогла войти в четверку сильнейших первенства ДЮБЛ.

Следующие восемь лет Лопатин провел в системе ЦСКА, где проделал путь от юниорской команды до основного состава.

В течение последних четырех лет Лопатин выступал за основную команду ЦСКА, в середине июня «большой» покинул клуб.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лопатин провел 17 матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1,0 подбора за 7 минут на площадке.

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