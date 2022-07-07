Александр Хоменко – о переходе в МБА: «Постараюсь сделать следующий шаг как профессионал»

Разыгрывающий Александр Хоменко высказался на тему перехода из ЦСКА в .

я считаю родной командой, здесь я провел практически всю свою баскетбольную жизнь, прогрессировал как игрок, добивался побед. У меня навсегда останется чувство благодарности к руководству, Андрею Ватутину и Наталии Фураевой, персоналу, администраторам, докторам, всем тренерам – молодежного проекта и основной команды, всем ребятам, с которыми мы вместе выходили на площадку, переживали трудные времена и добивались памятных побед, и, конечно, к болельщикам, в любые моменты поддерживавших ЦСКА и меня лично. Спасибо большое!

Сейчас меня ждет новый этап в жизни, я постараюсь сделать следующий шаг как профессионал, и мы еще не раз встретимся со всеми, обменяемся рукопожатиями, объятьями и улыбками», – сказал Хоменко.

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