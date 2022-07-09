Марк Тихоненко продолжит карьеру в МБА

Форвард Марк Тихоненко (24 года, 206 см) пополнил состав .

Сезон-21/22 Тихоненко провел в «Астане». В 17 матчах Лиги ВТБ он набирал 7,8 очка и 3,2 подбора за игру.

В 2018 году в составе молодежной сборной России Тихоненко сыграл в Дивизионе «Б» чемпионата Европы U20.

В феврале 2022 года Марк получил вызов в сборную России и был включен в заявку главной команду страны на матч квалификации Кубка мира против Нидерландов.

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